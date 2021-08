Juventus confirma que Cristiano Ronaldo quiere salir "inmediatamente" del club

Cargando...

Cristiano Ronaldo está a las puertas de abandonar la Juventus. Tras tres años, el ariete luso no ha conseguido ganar una Champions League, motivo por el que abandonó Madrid y se sumó al proyecto italiano. Si bien su rendimiento en estos tres cursos ha sido excelente, con 101 goles en 134 partidos, el portugués no ha sido acompañado por una plantilla que ha ido empeorando en los últimos años.

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre Empoli y Juventus, Massimiliano Allegri, entrenador de la Vecchia Signora ha confirmado los rumores de los últimos días: Cristiano Ronaldo quiere salir de la Juventus. Así lo ha dicho el míster italiano: "Ayer Cristiano me informó de que ya no tiene intención de jugar en la Juventus. Por esta razón no será convocado para mañana. Ahora hablemos del Empoli".

El técnico bianconero ha querido despedir al ariete luso con buenas palabras, remarcando su profesionalismo: "Las cosas pasan, es una ley de la vida. La Juventus se mantiene, que es lo más importante. Ronaldo aportó su grano de arena, se puso a disposición, ahora se va y la vida sigue. Hay que agradecer a Ronaldo lo que ha hecho, también como ejemplo entre los jóvenes. Pero como he dicho, tenemos que avanzar".