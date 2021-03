Klopp dice que Liverpool podría impedir que sus futbolistas jueguen por selecciones este mes

Cargando...

3 mar (Reuters) - Es posible que el Liverpool no permita que sus jugadores viajen al extranjero para disputar partidos con sus selecciones a finales de este mes si deben permanecer en cuarentena durante 10 días a su regreso a Inglaterra, dijo el miércoles el entrenador del club de la Premier League, Jürgen Klopp.

Los brasileños Alisson Becker, Fabinho y Roberto Firmino y el delantero portugués Diogo Jota podrían enfrentar 10 días en cuarentena a su regreso a Reino Unido desde países en la "lista roja" del COVID-19.

El organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, ha dicho que los clubes pueden negarse a liberar a los jugadores si deben permanecer en cuarentena durante más de cinco días a su regreso.

"Entiendo la necesidad de las diferentes asociaciones de fútbol, ​​pero es un momento en el que no se puede hacer feliz a todo el mundo", dijo Klopp en una conferencia de prensa antes del partido del jueves con el Chelsea.

"Los clubes pagan los sueldos de los jugadores, por lo que tenemos que ser la primera prioridad. No se puede hacer feliz a todo el mundo en este período de nuestras vidas", añadió. "No estamos 100% seguros porque no está claro, ya que algunos países podrían cambiar los lugares donde juegan".

Klopp dijo que le preocupaba que sus jugadores dejaran la burbuja de bioseguridad del club para enfrentar partidos internacionales.

"Todas las cosas que sucedieron desde el punto de vista del virus en los últimos meses se produjeron cuando alguien tuvo que salir de la burbuja", dijo el técnico alemán.

(Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme)