Kroos: "Sólo somos títeres de la UEFA y la FIFA para generar mas dinero"

Cargando...

Muchos entrenadores en el mundo se han encargado de hacer pública la molestia de sus dirigidos, nada menos que la materia prima del negocio del fútbol: ¡se juegan demasiados partidos!

Recientemente lamentabaque el papel de los estrategas ahora es solo ver quién se lesiona y reemplazarlo y listo. No hay tiempo para la táctica, para mejorar el nivel, para nada distinto a presentar

Pero solo ahora habla uno de los afectados, que suelen no entrar en polémicas para evitarse líos.



Toni Kroos, con el carácter suficiente y el cartel de campeón del mundo, el que pusiera el dedo en la llaga: "por desgracia, nosotros como jugadores no decidimos nada. Sólo somos títeres de la UEFA y la FIFA. Si hubiera un sindicato de jugadores no jugaríamos un torneo como la Nations League o la Supercopa en Arabia Saudí", dijo en el podcast alemán 'Einfach mal Luppen'.



La protesta tiene todo que ver con los viajes, los entrenamientos, la sucesión de competencias que son, en últimas, más riesgos para el físico e inclusive para la salud mental.



La sola idea de la Superliga Europea le parece a Kroos muy desigual: "si lo miras desde un punto de vista deportivo, puede ser interesante porque serían todos partidos de alto nivel, pero la brecha entre clubes grandes y pequeños ser hará cada vez mayor. No todo tiene que ser siempre más rápido y generar más dinero", explicó.



Las quejas van y vienen pero en las oficinas de la UEFA y la FIFA solo parecen escucharse las de los economistas, expertos en finanzas y mercadeo, que no pierden ocasión para saturar el calendario con tal de favorecer la facturación, cueste lo que cueste.