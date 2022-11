Luego de perder a Pogba y Kanté, ahora Francia tiene a otra de sus figuras lesionada: Nkunku

Cargando...

Qatar

La selección francesa -vigente campeona del mundo- está preocupada por las lesiones que se siguen sumando entre sus jugadores de cara al Mundial 2022, que se inaugura este domingo.

Luego de perder a Paul Pogba y N’Golo Kanté, hoy el delantero Christopher Nkunku se lesionó en pleno entrenamiento previo a Qatar. Además, Karin Benzema solo entrenó 15 minutos, debido a unas molestias que viene arrastrando. Presnel Kimpembe es otro jugador francés que se pierde el mundial por lesión.

El jugador del Leipzig, actual máximo goleador de la Bundesliga, sufrió un esguince en la rodilla izquierda, según informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en la víspera de la salida de los Bleus hacia Qatar.

“Christopher Nkunku no participará en la Copa del Mundo. El delantero del RB Leipzig abandonó el entrenamiento de este martes antes de su finalización lesionado de su rodilla izquierda. Lamentablemente, los exámenes radiológicos realizados por la noche revelaron que se trataba de un esguince”, mencionó el comunicado de la FFF.

El artillero se une de esta forma a Presnel Kimpembe, N’Golo Kanté y Paul Pogba entre los internacionales franceses que se pierden el Mundial por lesiones.

Kimpembe sufrió una tendinitis y, si bien sumó minutos ante Auxerre en la última fecha de la Ligue 1 antes del Mundial, no llegó a recuperarse del todo. Kanté se resintió de una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha y la recuperación no será a tiempo para la competición. En cuanto a Pogba, el mediocampista sufrió una lesión mientras se encontraba en el último tramo de la recuperación de una lesión anterior y su representante confirmó el último día de octubre que no estará en la Copa.

La de Nkunku es una baja sensible: era el reemplazante perfecto de Mbappé o Benzema. El crecimiento del goleador de Leipzig de 25 años ha sido formidable en los últimos dos años y no son pocos los clubes de Europa que lo buscan. En esta temporada, lleva marcados 17 goles en 23 partidos. Su valor de mercado es de 80 millones de euros.

Respecto a Benzema, el jugador de Real Madrid se retiró pasados los 15 minutos para realizar trabajos en el gimnasio y esa situación generó una incertidumbre, especialmente porque Benzema arrastra molestias desde hace un tiempo. Según RMC Sport, el staff médico de la selección aseguró que esto estaba programado, ya que es parte del plan de recuperación de Benzema por la lesión que tiene.