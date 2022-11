Dua Lipa, Rod Stewart y The Cure: los artistas que le dijeron no a Qatar 2022

Cargando...

A días de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, las polémicas no dejan de surgir. Entre ellas está los artistas elegidos para ser parte de la ceremonia inaugural y también quiénes rechazaron ser parte de la misma.

Así, ante los rumores de que Dua Lipa o The Cure estarían en el espectáculo, estos fueron acallados por ellos mismos.

“Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas en materia de derechos humanos que hizo cuando obtuvo el derecho a organizar la Copa del Mundo”, expresó este domingo la artista a través de una historia de Instagram. “No estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar”, aseguró y cerró: “Estaré animando a Inglaterra desde lejos”.

La historia publicada por Dua Lipa.

Por su parte, el líder de The Cure, Robert Smith también salió a desmentir estos rumores a través de su cuenta de Twitter.

“Odio decepcionar a todos, pero, a pesar de los rumores, no estaremos en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo #panycircos”, escribió el músico.

Finalmente, el legendario músico inglés Rod Stewart, en una entrevista con el periódico The Times, afirmó haber rechazado más de un millón de dólares por participar de la apertura mundialista.

Stewart contó que hace 15 meses, las principales autoridades del Mundial le ofrecieron "mucho dinero, más de un millón de dólares, para tocar allí". Pese a la suma exorbitante, el músico de 77 años no accedió.

El creador de canciones icónicas, como "Do Ya Think I'm Sexy" o "I Don't Want To Talk About It", no aceptó involucrarse en la ceremonia, sosteniendo que "no es correcto ir".

Asimismo, criticó la participación de la selección de Irán, teniendo en cuenta la prohibición a Rusia. "Los iraníes también deberían estar fuera por suministrar armas", sentenció el músico.

Vale recordar que el legendario rock star es fanático del fútbol: hincha del Celtic escocés e incluso tiene una cancha de 11 en su casa.

Los que sí dirán presente

Además de Shakira y BTS, habrá otros músicos presentes en Qatar. En el FIFA Fan Festival, que estará abierto desde el 19 de noviembre al 18 de diciembre. Aparecerán Calvin Harris, Diplo, Trinidad Cardnoa, Norah Fatehi, Clean Bandit y GIMS.

Los Black Eyed Peas, Jason Derulo, J Balvin y Robbie Williams son otros de los nombres confirmados para presentarse en Doha durante la Copa del Mundo. De hecho, habrán tres festivales de música: Daydream Festival (Armin van Buuren, ATB, Dimitri Vegas & Like Mike), Arcadia Spectacular (Meduza, Paul Van Dyk, Nervo) y ARAVIA (Axwell, David Guetta, Hardwell).