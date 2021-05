Luis Enrique habla de sus elegidos para la próxima Eurocopa y la ausencia de Ramos

España

El técnico de la selección española Luis Enrique, ha dado a conocer la lista de convocados para la próxima Eurocopa, en la que España, tras concentrarse en Las Rozas el lunes 31 de mayo y disputar dos amistosos los días 4 y 8 de junio contra Portugal y Lituania, arrancará la competición oficial contra Suecia el día 14 de junio. Será en el estadio La Cartuja de Sevilla, donde la Selección también se enfrentará en el mismo escenario a Polonia cinco días después, el 19 de junio, y a Eslovaquia el 23 de junio dentro del grupo E del torneo continental.

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación para analizar la actualidad y responder a todas las preguntas relacionadas con las decisiones que ha adoptado.

La gran ausencia en la selección española es sin duda la del capitán del Real Madrid Sergio Ramos y también fue cuestionada a Luis Enrique al respecto.

"Sergio Ramos no está porque no ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas. No ha sido fácil dejarle fuera. Se lo comuniqué ayer por la noche, por teléfono. Me sabe mal por Ramos, pero veo busco el beneficio del grupo. Le recomendé que fuera egoísta y que piense sólo en recuperar su nivel. Me gustaría que Sergio estuviera aquí, pero es poco probable que estuviera a tiempo de llegar. Me contrataron para tomar decisiones. Coincidí con Ramos en Valdebebas, el día del Sevilla. Anoche tuve una conversación con él, pero es privada. Sergio tiene mi admiración, pero tengo que basarme en el beneficio general, en lo que consideramos mejor para la Selección. No he hablado con Ramos de los Juegos Olímpicos porque no es mi competencia. Cualquier decisión con Ramos hubiera generado polémica", dijo el seleccionador de España.