Luka Jovic: "Marqué solo dos goles en el Madrid y aquí ya llevo tres".

Luka Jovic tras su vuelta al Eintracht en calidad de cedido por el Real Madrid, ha marcado tres goles en sus tres apariciones hasta la fecha con la indumentaria del club hessiano. Este martes, el serbio fue presentado oficialmente y compareció en rueda de prensa para hablar de su regreso a casa.

Además, el delantero serbio se refirió a su paso por el Real Madrid y su experiencia en el club blanco.

"Tuve mala suerte en el Real Madrid. Las lesiones me mermaron y en el ámbito privado tampoco me fue bien del todo. Me siento un afortunado de haber podido volver a Frankfurt, donde me han recibido de maravilla. Ha sido una suerte haber podido entrenar día a día junto con los mejores jugadores del mundo. He ganado en experiencia y me considero mejor jugador a día de hoy. A pesar de no haber podido tener continuidad sobe el terreno de juego, me llevo muchas cosas positivas de Madrid".