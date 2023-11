Martins recibe distinción de la Gobernación y Asamblea cruceña

Santa Cruz.

La distinción se realizó debido a la trayectoria en al ámbito futbolístico del Flecheiro. Tras el anuncio de retiro de Marcelo Martins, los homenajes no se hacen esperar para el matador, la Gobernación y la Asamblea de Santa Cruz distinguieron al futbolista.

El próximo martes dirá adiós de forma total Marcelo Martins cuando termine el duelo contra Uruguay. Sin embargo esta jornada recibió una distinción de las autoridades cruceñas.

El acto se desarrolló en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, previa a la sesión de entrenamiento de la Selección Boliviana, que se prepara para enfrentar a Uruguay por una nueva fecha de las Eliminatorias, un encuentro que pondrá punto final a la participación de Martins defendiendo los colores de Bolivia.

Martins agradeció por el reconocimiento y dedicó la Cruz Potenzada a sus compañeros y aguarda que uno de ellos fuera el próximo en recibirlo a futuro. No duda que pronto Santa Cruz y Bolivia pueda contar con un Marcelo Martins que pueda representar a la selección y deje el nombre del país en lo más alto.

En la oportunidad, Edil Toledo, secretario de Salud y Desarrollo Humano, destacó los 31 goles que marcó Martins defendiendo los colores de Bolivia, hecho que lo colocó en la historia del futbol sudamericano.

Por su parte, Matkovic manifestó el orgullo que sintió entregar la Cruz Potenzada, en nombre del gobernador Camacho por la trayectoria, por el esfuerzo y el sacrificio que hizo Martins por el fútbol boliviano.

“Lo que has logrado en tu carrera, en los clubes que has militado, los títulos que has conquistado nos han hecho sentirnos orgullosos porque un boliviano ha puesto en alto el nombre de este país, Santa Cruz te lo agradece. Gracias”, dijo Matkovic.