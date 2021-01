El argentino Matías Almeyda podría ser el nuevo DT de Chile

Cargando...

Argentina

Había rumores de todo tipo que vinculaban a varios entrenadores, en su mayoría argentinos, (como José Pekerman, Sebastián Beccacece, Antonio Mohamed y el reciente campeón con Defensa y Justicia, Hernán Crespo), pero todo indica que Matías Almeyda sería el elegido para asumir como técnico de la selección chilena.

Luego de varias semanas de búsqueda, el Pelado parece haberle ganado la pulseta al Turco y rescindiría su contrato con el San José Earthquakes de los Estados Unidos, para arribar a territorio trasandino y estampar su firma.

Almeyda, tomará un plantel que no comenzó bien las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar del año venidero. La Roja se halla en la sexta casilla de las clasificatorias, con cuatro puntos, a ocho del líder Brasil, y a dos de Uruguay, la Celeste hoy está en zona de repechaje. Matías debutaría en el banco chileno frente a Paraguay el 25 de marzo en Santiago y luego se trasladaría hasta la mitad del mundo para enfrentarse con la siempre difícil selección de Ecuador de Gustavo Alfaro.

Arturo Vidal, un referente de la Roja, había mostrado su desacuerdo desde su cuenta oficial de Instagram con la posibilidad de que un extranjero dirija a la selección de su país.

"No entiendo por qué se busca DT fuera de Chile teniendo varios de nuestro país que trabajan muy bien".

Sin embargo, la Federación de Fútbol de Chile, hizo de oídos sordos al reclamo del experimentado futbolista, actual jugador del Inter de Italia.

De no presentarse ningún contratiempo y concretarse su llegada, el ex futbolista de 47 años será un argentino más al mando de una selección en Sudamérica. Hasta ahora, son cuatro en total: Lionel Scaloni ( DT de Argentina), Ricardo Gareca (Perú), el ex estratega de Boca Juniors, Gustavo Alfaro (Ecuador) y Eduardo Berizzo (Paraguay).