Medio francés afirma que Ángel Di María podría dejar el PSG

Francia

Lo que parecía poco probable en la entidad parisina, hoy se ha transformado en una incertidumbre total, luego de que L'Equipe lanzara una bomba sobre la permanencia del futbolista argentino en las filas del equipo francés. Según el medio de comunicación afirma que Di María podría dejar el París Saint Germain en el próximo verano.

De acuerdo a los datos que brindó L´Equipe, el club no tiene pensado ofrecerle una renovación de contrato al argentino, por lo que abandonará el equipo tras siete temporadas de éxito rotundo.

Según el medio galo, la idea de los dirigentes parisinos es renovar el plantel y el futbolista de 34 años, no entraría en sus planes, además de su elevado sueldo. Ya empiezan a mirar jugadores, con una situación similar al argentino, como el caso de Paul Pogba. El mediocampista se le vence su contrato con Manchester United, en junio, y podría negociar con el PSG.

"Me quedan estos 6 meses y tengo que arreglarlo por un año más. Estoy muy feliz y mi familia también. Me gustaría irme con la puerta grande y si me voy, me voy al fútbol argentino. Rosario Central siempre está presente. No quiero ir a retirarme, quiero ir en plenitud para darle lo mejor a Central.