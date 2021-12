Mercado de fichajes en el fútbol boliviano; Guabirá toma la delantera

Cargando...

Todavía no ha culminado el año y el mercado de pases en el fútbol nacional está dando de que hablar, sobre todo por que existen sorpresas de distintas formas. Como la de Guabirá que ha contratado a seis jugadores de buen nivel para la siguiente temporada, o la sorpresa de Independiente, el flamante campeón del fútbol nacional, que ha dejado partir a más de una estrella de su equipo, argumentando que no podían excederse en temas económicos.

Bien, comencemos por Guabirá. El diablo rojo del norte liderado por Rafael Paz ya se hizo de los servicios del ex Royal Pari Layonel Figueroa, los reciente campeones con Independiente Petrolero Juan Sinforocio Godoy y Elder Araúz, el ex Real Santa Cruz Brahian Eguez, el ex Wilstermann Alejandro Meleán y el zaguero paraguayo ex Real Tomayapo David Robles.

También se anuncia la llegada del hijo pródigo que militó este año en Atlético Bucaramanga de Colombia, Alejandro Quintana. Por otra parte, dejaron la institución Williams Álvarez, Hebert Leaños y Martín Galaín. Jhon Jairo Mosquera partió al Perú para incorporarse al Sporting Cristal y Kevin Mina que era pretendido por un equipo mexicano, finalmente renovó con la entidad azucarera.

En Oriente Petrolero la continuidad de su director técnico es un hecho, Ronald Raldes presidente de los refineros despejó esta duda a los hinchas, señalando que Platiní estará hasta que finalice su contrato, aunque la idea del presidente es que Erwin Sánchez se quede hasta que termine el torneo del 2023.

El club albiverde hasta el momento ha hecho la contratación de tres jugadores, dos del medio local y uno del exterior, se trata de los nacionales el montereño Juan Salvador Mercado ex Guabirá y el Okinawense Miguel Ángel Ríos ex Real Santa Cruz, además del mediocampista argentino Luciano Guaycochea.

El que también ya está acostumbrado a dar sorpresas a su hinchada es Always Ready, quién ya anunció la llegada de Gustavo Cristaldo recientemente campeón con Independiente Petrolero de Sucre, y que precisamente dejará esa ciudad para arribar al Alto y jugar en el millo.

Anteriormente ya había incorporado a Arnaldo Giménez proveniente del Wilstermann de Cochabamba, Elkin Blanco(ex Oriente Petrolero) y el espigado defensor Venezolano Luis Adrián Martínez de 28 años de edad, Martínez se hizo famoso por la dura entrada que le propinó a Messi en la Copa América de este año.



En Independiente Petrolero el reciente campeón del fútbol nacional, es escasa la llegada de jugadores, son más las salidas que el arribo de futbolistas al cuadro matador de Sucre, ya partieron Gustavo Cristaldo, Juan Godoy, Elder Arauz, y otros más.

Hasta el momento solo se conoce la llegada del defensor paraguayo Francisco Silva y del volante boliviano/argentino Gonzalo Añazgo. Aunque en las últimas horas la institución dio un comunicado mediante su página de Facebook que estaba teniendo problemas con algunas contrataciones ya realizadas.