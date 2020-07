Mike Tyson peleará bajo el agua para superar sus temores

Cargando...

EE.UU.

El legendario y siempre polémico Mike Tyson, ex campeón mundial de los pesos pesados, ha anunciado su regreso al ring y sorprendido a sus fanáticos con los videos de sus poderosos entrenamientos. A sus 54 años, Mike se enfrentará a un tiburón en el programa especial 'Tyson vs. Jaws: Rumble on the Reef' de Discovery, que se estrenará el próximo 9 de agosto. "Alguien saldrá mordido", bromea.

Los productores del programa aseguras que estos dos pesos pesados van a enfrentarse bajo el agua, donde Mike Tyson tratará de lograr un nocaut técnico ante un tiburón grande. Y no se preocupen, ningún tiburón sufrió daño o fue mordido durante la producción de este episodio, aludiendo a uno de los episodios más famosos de la carrera de Tyson, quien mordió la oreja de su rival Evander Holyfiend en 1997.

"Tomé este reto para superar los temores con los que todavía lidio en la vida. Igualo esto a superar mi miedo a volver al ring a los 54 años. De esta experiencia en Shark Week aprendí que cualquier cosa que me intimide, aún soy capaz de enfrentar el reto de superar cualquier cosa que me impida lograr mi misión en la vida, o de alcanzar mi más alto potencial en la vida, y de acercarme más a Dios", dijo Tyson sobre su participación en el programa.

​​​​​​​

En 2017 el multimedallista olímpico de natación, Michael Phelps, también fue protagonista de uno de los programas de la 'Semana de Tiburones' de Discovery, en el que compitió contra un 'tiburón blanco' creado por ordenador.