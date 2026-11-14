Minuto a minuto: Perú gana 1-0 a Bolivia con gol de penal de Lapadula

La selección boliviana visita este viernes a Perú en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, en un encuentro correspondiente a la fecha FIFA. El compromiso está programado para las 21:00 (hora boliviana).

Ambas selecciones llegan con la necesidad de conseguir una victoria para recuperar confianza, dejar atrás las críticas y encarar con mejores perspectivas los desafíos del próximo año.

Alineaciones confirmadas

Bolivia: Carlos Lampe; Roberto Carlos Fernández, Héctor Cuellar, Efraín Morales, Yomar Rocha; Óscar López, Ramiro Vaca, Robson Matheus; Moisés Paniagua, Nabil Nacif y Miguel Terceros.

Perú: Pedro Gallese; Andy Polo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López; Yoshimar Yotún, Oslimg Mora, Rodrigo Vilca; Piero Magallanes, Gianluca Lapadula y Jhonny Vidales.