Minuto a minuto: Perú gana 1-0 a Bolivia con gol de penal de Lapadula

Gianluca Lapadula abrió el marcador desde el punto penal a los 13 minutos del primer tiempo. La Verde cae parcialmente en su visita a Perú por la fecha FIFA.
13/11/2026 21:01
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La selección boliviana visita este viernes a Perú en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, en un encuentro correspondiente a la fecha FIFA. El compromiso está programado para las 21:00 (hora boliviana).
Ambas selecciones llegan con la necesidad de conseguir una victoria para recuperar confianza, dejar atrás las críticas y encarar con mejores perspectivas los desafíos del próximo año.
Alineaciones confirmadas
Bolivia: Carlos Lampe; Roberto Carlos Fernández, Héctor Cuellar, Efraín Morales, Yomar Rocha; Óscar López, Ramiro Vaca, Robson Matheus; Moisés Paniagua, Nabil Nacif y Miguel Terceros.
Perú: Pedro Gallese; Andy Polo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López; Yoshimar Yotún, Oslimg Mora, Rodrigo Vilca; Piero Magallanes, Gianluca Lapadula y Jhonny Vidales.
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