Modelo asegura que le ofrecieron mucho dinero por destruir la carrera del mejor tenista del mundo

La modelo serbia Natalija Scekic reveló en la exclusiva de la revista ‘Svet&Scandal’ que le ofrecieron una jugosa suma de dinero por seducir y grabar al tenista Novak Djokovic.

La revista Svet i Scandal (Mundo y Escandalo) publica que la modelo Natalija Scekic recibió una oferta de un desconocido en Inglaterra para seducir al tenista y llevarlo a la cama en un apartamento, donde serían grabados con cámaras ocultas para publicar luego las imágenes, a cambio de 71.000 dolares.

De acuerdo a la publicación, el objetivo era hundir la reputación y el matrimonio de Djokovic, una idea que surgió en Inglaterra en donde contrataron al responsable de reunirse con la modelo.

“Es cierto que un tipo me contactó. Le conozco de la ciudad y le consideraba un tipo serio. Conozco sus trabajos y estuvieron bien. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver con mi vida”, relató Natalija Scekic.

“En ese momento se me ocurrió pegarle, echarle agua, pero me contuve porque estábamos en un lugar público. Recogí mis cosas y me fui. Espero que no haya encontrado una chica que quiera hacer eso porque no es justo para Novak. Es nuestro mejor embajador, un hombre ejemplar, de familia, como para que alguien le seduzca así por dinero, o al menos lo intente”, concluyó la mujer.