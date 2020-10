Morbidelli se impone a las Suzuki de Rins y Mir para hacerse con el Gran Premio de Teruel

Cargando...

25 oct (Reuters) - Franco Morbidelli, de la escudería Petronas Yamaha, ofreció el domingo una clase magistral de motociclismo con la que puso a raya al dúo Suzuki de Alex Rins y Joan Mir, consiguiendo su segunda victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Teruel.

Rins terminó segundo por detrás del italiano, mientras que el líder del campeonato, el español Mir, que aún no ha ganado una carrera esta temporada, fue tercero, ampliando su ventaja a 14 puntos sobre el compañero de equipo de Morbidelli, Fabio Quartararo, que terminó octavo.

Takaaki Nakagami, que el sábado se convirtió en el primer piloto japonés en 16 años en conseguir la pole en la categoría reina, vio esfumarse su ilusión tras una caída en la primera vuelta cuando el piloto del LCR Honda iba en cabeza.

"Cuando tuve el espacio despejado por delante de mí, decidí dar todo lo que tenía en cada vuelta", dijo Morbidelli, que empezó segundo en la parrilla, después de la carrera.

"Ajustamos muy bien la moto para ser rápidos durante toda la carrera y así poder rodar con precisión y agresividad todo el tiempo".

La victoria de Morbidelli lo llevó al cuarto lugar en la clasificación del campeonato por detrás del Maverick Viñales, de Yamaha, que terminó séptimo.

Rins dijo que el desgaste de su neumático delantero blando le impidió desafiar a Morbidelli hacia el final de la carrera y decidió jugar a lo seguro para asegurar el doble podio para Suzuki, mientras que Mir dijo que un podio era "como una victoria" tras haber salido desde la 12ª posición.

"Hoy dar más era demasiado", dijo Mir después de su sexto podio en ocho carreras.

"Los pilotos que tenía delante estaban un poco alejados al comienzo y no he podido recuperar porque iban muy rápido. He dado el cien por cien, otro podio es un gran resultado."

Pol Espargaró y Miguel Oliveira terminaron cuarto y sexto respectivamente para el equipo KTM, con Johann Zarco colocando la única Ducati entre los cinco primeros puestos.

La apuesta por el título de Andrea Dovizioso comenzó a desvanecerse con la caída del piloto italiano de Ducati hasta el quinto lugar en la clasificación del campeonato - 28 puntos por detrás de Mir - tras haber obtenido un 13º lugar el domingo.

(Información de Rohith Nair desde Bengaluru; editado por Clare Fallon; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)