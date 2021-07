Nadadora de sincronizada española Ona Carbonell dice que tuvo que dejar a hijo lactante en casa

Tokio, Japón

La nadadora de sincronizada española Ona Carbonell dijo que está decepcionada y desilusionada por no haber podido llevarse a su hijo lactante a Tokio, ya que su familia se vería sometida a restricciones muy drásticas en Japón.

Su marido y su hijo Kai, de casi un año, tendrían que alojarse en un hotel aparte y no podrían salir de su habitación de hotel durante los cerca de 20 días que ella estaría en Japón, según afirmó en su página de Instagram.

"Para ir a estar con Kai cada día, las veces que fuera, tendría que salir de mi burbuja e ir hasta allí, con lo que pondría en riesgo al equipo", indicó.

"Me dijeron que las condiciones las pone el Gobierno de Japón y finalmente he tenido que tomar una decisión muy dura con mi equipo, mi entrenadora, que me está ayudando mucho y mi familia", dijo Carbonell.