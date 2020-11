Oriente Petrolero celebra sus 65 años de fundación

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El refinero está cumpliendo 65 años. Fue fundado un 5 de noviembre de 1955, bajo la dirección de su primer presidente, Elmer Saucedo, cuyo puesto es ocupado actualmente por Ronald Raldes, ex jugador del club.

Tiene cinco títulos en primera división (1971, 1979, 1990, 2001, 2010) y 32 participaciones en torneos internacionales de Conmebol, entre Copa Libertadores, Copa Conmebol, Copa Merconorte y Copa Sudamericana.

1988 fue el año en que tuvo su mejor participación en la Libertadores, pues accedió a los cuartos de final. Aquel equipo quedará en la memoria de los hinchas verdolagas. Contaba con jugadores de la talla de Carlos Leonel Trucco; Monasterio, Brunetto, Alba, Saldías; Medrano, Amodeo, Romero y Celio; Da Silva y Antelo.

En 1977 formó parte entre los clubes fundadores de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Al igual que The Strongest, de La Paz, no perdió la categoría, ya que no han descendido.

Los festejos

Con motivo de sus 65 años de vida, los festejos se iniciaron a comienzo de semana. La comisión de marketing puso a la venta la ‘polera edición fundadores’. La camiseta que se está comercializando es la primera que utilizó el equipo en sus dos primeros años, que tenía los mismos colores de la selección brasileña (amarillo con vivos verdes).

El directorio a la cabeza de su presidente Ronald Raldes, organizó un cronograma de actividades que empezó el miércoles con la presentación de los planteles de Reserva y Primera A vistiendo la indumentaria oficial y la serenata en el Cristo Redentor.

Este jueves a partir de las 10:00 de la mañana habrán actos especiales en la sede del club, en el barrio El Trompillo.