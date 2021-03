Portero Romel Quiñónez insiste en demanda contra Oriente Petrolero por 522.000 dólares

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El portero Romel Quiñonez, demandó a Oriente Petrolero por la suma de 522.000 dólares, el guardameta demanda la cancelación de sueldos devengados, los porcentajes de salarios reducidos por la pandemia y una indemnización por daños. La demanda fue puesta ante el Tribunal de Resolución de Disputas de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Dayro Moreno por su parte, se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber sido descubierto divirtiéndose en un lugar público de nuestra ciudad. Hinchas del refinero por poco agreden físicamente al jugador. El club se manifestó con respecto a este tema y anunció que el colombiano será sometido a sanción de acuerdo al reglamento interno de la entidad Albiverde. La dirigencia descartó la posibilidad de rescindir contrato con el jugador.

Sin dudas, estos son dos casos candentes para la directiva refinera que encabeza el ex jugador y presidente del club, Ronald Raldes. En lo netamente deportivo, Oriente Petrolero viene de dos caídas consecutivas en el torneo de la División Profesional, primero frente a The Strongest 5-2 en La Paz y luego contra Independiente Petrolero de Sucre por 1-0.

Lo que complicó aun mas el mal momento por el que atraviesa la entidad verdolaga, fue la demanda que le inició al club el portero Romel Quiñonez, la misma sobrepasa el medio millón de dólares (522.000). El tenor de la demanda se centra en lo económico, ya que el arquero le exige al club el pago de sueldos devengados, porcentajes de salarios que fueron reducidos por la pandemia e indemnización por daños. El contrato de Romel que lo liga a Oriente termina este año.

Cargando...

Yohan Zambrana, abogado de la institución refinera, informó que aun no han recibido ninguna notificación.

“El jugador no ha tomado el conducto procesal adecuado. Oriente Petrolero no va a pagar absolutamente un peso y de eso nos vamos a encargar nosotros”, dijo Zambrana.

Sergio Romero, quien en su momento supo ser vicepresidente en el directorio refinero, y que se alejó del mismo por diferencias con el presidente Ronald Raldes, no estuvo de acuerdo cómo se afrontó el caso Quiñónez y lanzo críticas respecto a este caso.

En un determinado momento, Romero había propuesto que el club demande al portero ante el Tribunal de Resolución de Disputas de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por indisciplina por no cumplir con la dieta para tratar el problema de peso de Quiñonez y responsabilizo al titular de la institución Ronald Raldes por no haber tomado una decisión respecto al caso del portero y lo que definitivamente no fue del agrado de Romero, fue el hecho que Raldes renovó el contraro de Quiñonez a pesar de su sobrepeso.

En el caso de Dayro Moreno, el club se manifestó mediante un comunicado informando que el delantero colombiano será sancionado de acuerdo al reglamento interno de la institución, además de rechazar la indisciplina del futbolista, también condenó cualquier tipo de violencia. Las medidas que el club tomará respecto al atacante no fueron dadas a conocer.