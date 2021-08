Oriente vs The Strongest: Daniel Vaca expulsado por gestos obscenos

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El final del partido entre Oriente y The Strongest, jugado el pasado sábado 21 de agosto en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, tuvo toda clase de emociones porque los goles del local llegaron recién a partir del minuto 85’, para alegría de la feligresía refinera. Sin embargo, eso no fue todo, ya que hubo dos expulsados y los reclamos de la visita no se dejaron esperar.

Este encuentro le dejó secuelas al tigre, ya que el juez del compromiso, Javier Revollo, escribió en la planilla bien detallado que el portero de los atigrados, Daniel Vaca, quedaba expulsado por haber sido sorprendido realizando actos obscenos a la afición de Oriente Petrolero.

Según el informe del árbitro de aquel partido, Vaca había empleado “lenguaje ofensivo, grosero, y/u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza. Esto habría ocurrido al término del compromiso donde Oriente se impuso por 2-0 por la fecha 17 del torneo de la división profesional de nuestro país.

Cargando...

Por lo anteriormente mencionado, el guardameta del cuadro paceño, podría recibir una sanción de hasta tres partidos, tomando como antecedentes otros casos de características parecidas y las penas aplicadas por parte del Tribunal de Justicia Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol.