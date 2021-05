Otro problema para Zidane: Diez días de baja para Varane por problema muscular

Cargando...

Madrid, España

El Real Madrid viene arrastrando varios lesionados en la zona defensiva y esta vez el turno es del francés Varane quien sufre una lesión en la musculatura abductora derecha, según manifiesta el comunicado emitido por el Real Madrid, un problema por el que pidió el cambio en el descanso del Real Madrid-Osasuna del pasado sábado y que le tendrá fuera mínimo 10 días.

Justo cuando Sergio Ramos regresar a Zidane le surgen nuevos problemas y a pesar de que cuenta con Nacho y Militao a gran nivel en las últimas semanas, pero aun así se trata de una baja sensible, de uno de sus dos centrales titulares como lo es el francés, Varane se había sometido el domingo a una ecografía para valorar el alcance del problema, pero dicha prueba no reveló prácticamente nada, era necesaria una resonancia magnética a la que se sometió en la mañana de este lunes y que desveló el verdadero problema que es una pequeña rotura muscular de poca importancia, pero suficiente para que Varane no pueda estar en el duelo más importante de la temporada, el de este miércoles en Londres.

Según la valoración médica el francés se perderá, evidentemente, el duelo contra el Chelsea de este miércoles, de vuelta de semifinales de la Champions League en Stamford Bridge y tampoco estará el próximo domingo en el Madrid-Sevilla, en un duelo fundamental para las aspiraciones del Real Madrid en LaLiga. Y tiene muy difícil llegar a la siguiente jornada liguera, el jueves 13 en Los Cármenes contra el Granada, que hace días dio la campanada ganando en el Camp Nou al Barcelona.