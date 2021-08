Para Dani Carvajal ningún jugador ha superado a Alfredo Di Estefano

Cargando...

La felicidad de Dani Carvajal al renovar con Real Madrid y saber que continuará vistiendo de blanco por cuatro años más, es indescriptible. Dani llegó al Real Madrid siendo apenas un niño y desde entonces es lateral del equipo, y fue aquel niño que puso la primera piedra del centro deportivo Valdebebas junto al eterno Alfredo Di Stéfano. Solo estuvo lejos de casa una temporada en el Bayer Leverkusen, el resto de su carrera ha llevado la camiseta blanca del equipo merengue.

"Toda una vida de blanco. Para mí es lo más importante. No me imagino mi vida ni la de mi familia sin vestir esta camiseta, sin vestir estos colores, y espero cumplir ese contrato y muchos más y poder retirarme aquí. Podría decir que he cumplido prácticamente todos mis sueños. Lo bueno de esta camiseta es la ambición que te genera y el poder resetear cada año esos sueños y poder alcanzarlos de nuevo. Ese es el fruto del éxito de este equipo".

La clave del éxito para Dani se logra trabajando, con sacrificio, valores, talento y mucho esfuerzo. Además asegura que mantenerse es aprovechar cada momento y realizar cada acción en cada entrenamiento como si fuese la última, hay que vivir el momento, no dejar nada dentro, ser constante y nunca dejar de soñar.

Ahora bien, cuándo toca hablar exclusivamente de fútbol y se toca el tema de quién es el mejor jugador de toda la historia, la postura de Dani es clara, ya que reconoce que no es de los que considera que el mejor de todos los tiempos esté entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona, Pelé o Ronaldo Nazário, sino que el más grande es Don Alfredo Di Stéfano.

Dani Carvajal explica el por qué de su postura y es que ha visto muchos vídeos de Alfredo, quien también defendió la camiseta del Real Madrid en su momento y sin duda alguna marcó una época. Conquistó 8 veces la Liga de España, fue pentacampeón de la Copa de Europa, ganó dos veces el Balón de Oro y anotó más de 500 goles como profesional. Entonces indicó que es imposible hablar de la historia del Real Madrid sin mencionar a Di Stéfano, por lo que su legado en el juego es incuestionable.