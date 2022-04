¡Piqué en el ojo de la tormenta! recibió millonaria comisión por la Supercopa de España

Cargando...

Luego de tres meses de realizada la final de la Supercopa de España, un medio de comunicación español, reveló que el defensor central del FC Barcelona Gerad Piqué y la empresa de eventos deportivos Kosmos, de la cual es co propietario, llegaron a un acuerdo millonario con la Real Federación Española de Fútbol, para que el evento sea trasladado a Arabia Saudita.

De acuerdo a la información brindada por El Confidencial, el principal medio que reveló esta polémica información, El Kosmos de la que es copropietario Gerard Piqué y la RFEF presidida por Luis Rubiales, llegaron a un acuerdo con la compañía pública saudí, Sela, que aseguró a la RFEF la cantidad de 40 millones de euros por cada edición y 4 para Kosmos.

El plan de Piqué y Rubiales no es reciente, ya que en 2019 habían iniciado el plan para buscar estadio que albergue la final de la Supercopa española, en principio estaba en fuertes planes que sea el del Real Madrid, por un posible planteamiento de Rubiales, pero tampoco se descarta el Camp Nou.

“Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de p*** madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad [el Camp Nou], que es el campeón de Liga [el FC Barcelona]... Creo que legitimidad tenemos”, se escucha en uno de los audios.

En otro de ellos el jugador azulgrana se dirige al presidente de la RFEF en estos términos: “A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...”.

También en otra grabación del 15 de septiembre de 2019, el presidente de la RFEF felicita a Piqué, por el cierre del acuerdo para que la Supercopa se dispute en Arabia a partir de enero de 2020.

“Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites”, afirma Rubiales

El pasado día 14, la ente mayor del fútbol español RFEF denunció haber sufrido un ataque informático en el marco de una “acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos mediante la distribución de documentación confidencial con una clara intención espuria” y en la que habrían sustraído documentos, conversaciones y audios privados de su presidente y su secretario general.