Posch sufre fractura de mandíbula: Baja sensible en Austria para enfrentar a Argentina en el Mundial

La selección de Austria recibió una pésima noticia en la antesala de su crucial enfrentamiento contra la Selección argentina por la segunda fecha de la fase de grupos. La federación austríaca confirmó que el defensor titular Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula, lo que pone en serio riesgo su participación para el duelo de este lunes en Estados Unidos.

El lateral derecho terminó con fuertes dolores tras un choque con Odeh Al-Fakhouri en el cierre del partido debut, donde Austria venció por 3-1 a Jordania. Aunque inicialmente el cuerpo técnico comandado por Ralf Rangnick temió una baja definitiva para el resto del torneo, los estudios médicos trajeron un ligero alivio al descartar la necesidad de una cirugía inmediata, según informa el portal TN.

Austria confirmó la lesión de Posch. (Foto: Captura).

Una pieza clave bajo evaluación

El cuerpo médico del conjunto europeo trabaja a contrarreloj para confeccionar una protección que le permita entrenar y competir, aunque el panorama sobre su disponibilidad se mantiene en incógnita.

“La lesión fue confirmada tras una tomografía computarizada realizada. Por el momento, no es necesaria una operación. Para el jugador del equipo nacional austriaco se está fabricando ahora una férula especial que debería apoyar el proceso de curación posterior. Si Posch estará disponible para el próximo partido de grupo contra Argentina, aún está por verse", detalló el comunicado oficial de la federación.

La posible ausencia de Posch desarma una estructura defensiva fundamental. Stefan Oesen, asistente técnico de Rangnick, ponderó la valía del carrilero en el esquema táctico: "Contra Jordania estuvo sobresaliente. Siempre logra generar situaciones de máxima presión sobre el rival. Gracias a eso, sus compañeros pueden adoptar una posición mucho más ofensiva, algo fundamental para nuestro juego”.

Si finalmente no llega en condiciones, el entrenador evalúa retrasar a Konrad Laimer a la banda derecha, una variante que obligaría a realizar dos modificaciones: una posicional y otra de nombres en el mediocampo.

El camino del grupo en Dallas

El partido entre Argentina y Austria se disputará este lunes a las 14:00 hora local (Texas, EE. UU.) en el estadio de Dallas. Ambas selecciones buscarán acomodarse en la tabla, especialmente el conjunto sudamericano, que llega entonado tras debutar con una goleada ante Argelia. Cinco días más tarde, en el mismo escenario, la Albiceleste cerrará la primera etapa enfrentando a Jordania.

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