Prendé la tele, cancelá todo: el menú mundialista de hoy miércoles

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sirve hoy su séptimo día de actividad con cuatro partidos que cierran la primera fecha de grupos. Sin Austria-Jordania, que se jugó de madrugada, este es el menú completo en hora de Bolivia.

1. Portugal vs RD Congo – 13:00

Estadio: NRG Stadium, Houston. Grupo K.

Cristiano Ronaldo, a los 41 años, disputa su última Copa del Mundo. Roberto Martínez lo pone de titular y capitán. Al frente, RD Congo planta a Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba y Cedric Bakambu.

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Qatar).

2. Inglaterra vs Croacia – 16:00

Estadio: Dallas Stadium, Arlington. Grupo L.

Reedición de la semifinal de 2018. Inglaterra llega como local del grupo y Croacia busca dar el golpe.

Árbitro: Designación pendiente por FIFA.

3. Ghana vs Panamá – 19:00

Estadio: Toronto Stadium, Toronto. Grupo L.

Los panameños debutan ante un Ghana que quiere empezar con pie derecho.

Árbitro: Designación pendiente por FIFA.

4. Uzbekistán vs Colombia – 22:00

Estadio: Ciudad de México. Grupo K.

Debut de la Selección Colombia, la última sudamericana en estrenarse. Luis Díaz y compañía van contra Uzbekistán.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Asistentes: Gary Beswick y Adam Nunn. Cuarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica).

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