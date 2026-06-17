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Prendé la tele, cancelá todo: el menú mundialista de hoy miércoles

CR7 abre el día en Houston a las 13:00; Colombia cierra a las 22:00 con Taylor de árbitro.

Martin Suarez Vargas

17/06/2026 10:06

Agregar Reduno en
Luka Modric, jugador de Croacia. Foto: EFE.
Estados Unidos.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 sirve hoy su séptimo día de actividad con cuatro partidos que cierran la primera fecha de grupos. Sin Austria-Jordania, que se jugó de madrugada, este es el menú completo en hora de Bolivia.

1. Portugal vs RD Congo – 13:00
Estadio: NRG Stadium, Houston. Grupo K.
Cristiano Ronaldo, a los 41 años, disputa su última Copa del Mundo. Roberto Martínez lo pone de titular y capitán. Al frente, RD Congo planta a Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba y Cedric Bakambu.
Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Qatar).

2. Inglaterra vs Croacia – 16:00
Estadio: Dallas Stadium, Arlington. Grupo L.
Reedición de la semifinal de 2018. Inglaterra llega como local del grupo y Croacia busca dar el golpe.
Árbitro: Designación pendiente por FIFA.

3. Ghana vs Panamá – 19:00
Estadio: Toronto Stadium, Toronto. Grupo L.
Los panameños debutan ante un Ghana que quiere empezar con pie derecho.
Árbitro: Designación pendiente por FIFA.

4. Uzbekistán vs Colombia – 22:00
Estadio: Ciudad de México. Grupo K.
Debut de la Selección Colombia, la última sudamericana en estrenarse. Luis Díaz y compañía van contra Uzbekistán.
Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Asistentes: Gary Beswick y Adam Nunn. Cuarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica).

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