Qatar 2022: Padre renunció a su trabajo para ver jugar a su hijo el repechaje

Se trata del papá del delantero costarricense Anthony Contreras, cuyo nombre es igual al de su hijo. Según reveló el Diario La Teja de Costa Rica, don Contreras renunció a su oficio de mantenimiento de tuberías en el municipio de San José, por que hubo problemas para obtener permiso por medio de vacaciones para asistir al repechaje de su selección donde jugaba su hijo Anthony.

“Yo tenía casi un año de trabajar en el área de Mantenimiento, allá arreglaba tuberías, hacía todo lo referente a mantenimiento y hubo problemas para pedir vacaciones, ni siquiera se pudo pedir un permiso sin goce de salario, entonces lamentablemente le dije a mi jefe que prefería renunciar, porque no me quería perder esta bendición, me duele mucho, pero sé que luego encontraré otro trabajito”, relató.