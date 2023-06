Sin pena ni gloria, Sergio Ramos anunció su retiro del PSG

Tras dos temporadas en el cuadro francés, el defensor español Sergio Ramos, anunció a través de sus redes sociales que no va más en el cuadro de París.

En temporadas llenas de lesiones, con pocas apariciones dentro del campo de juego, así es como el campeón con España y varias veces con el Real Madrid ha decidido poner un punto final a su estadía en Francia donde en contadas ocasiones defendió los colores del Paris Saint Germain.

“Ha sido maravilloso vestir la camiseta Rouge et Bleu estos dos últimos años. He vivido una experiencia inolvidable en París, y me gustaría darles las gracias a todos por el apoyo y el cariño. ¡Allez Paris!”, fueron las palabras dedicadas Ramos para el PSG.