Hinchas apoyan a sus selecciones desde Times Square de Nueva York

El corazón de Nueva York se ha transformado temporalmente en una sucursal del territorio azteca gracias al desbordante entusiasmo de la fanaticada. Mientras los reflectores internacionales también apuntan a Miami, donde Brasil y Escocia protagonizarán el tercer compromiso del torneo, son los seguidores mexicanos quienes acaparan las miradas en Times Square con un masivo e improvisado banderazo de apoyo.

Voces de una pasión sin fronteras

La fe en el combinado mexicano es el motor que moviliza a miles de personas que confían ciegamente en el papel que desempeñará el equipo en la cancha.

Una de las aficionadas presentes reflejó este sentir al asegurar: “Estoy entusiasmada y muy emocionada porque creo que en esta ocasión mi selección está muy comprometida y está muy compaginada”.

En ese mismo sentido de unión y fiesta, otra hincha recordó el fervor tradicional de sus compatriotas y envió un mensaje de hermandad hacia el resto del continente: “Generalmente, el mexicano es lo que hace; siempre el preámbulo previo al partido, siempre el apoyo. Mucho gusto, amigos bolivianos, ya saben que Latinoamérica es uno solo y saludos a todos, ¡que viva México!”.

El latido de Latinoamérica en el Mundial

Este fenómeno cultural demuestra que el fútbol va mucho más allá de lo que ocurre estrictamente dentro del terreno de juego durante los noventa minutos. La víspera del debut de su selección en el marco de la Copa del Mundo 2026 ha dejado en claro que la localía espiritual le pertenece a la afición tricolor en esta cita mundialista.

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