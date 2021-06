Thomas Munier habla de la polémica que hay en Europa del brazalete multicolor.

Bélgica

Mucho se ha hablado de la polémica prohibición de la UEFA de que el campo del Bayern de Munich se iluminara con los colores de la bandera multicolor que simboliza el movimiento LGTBI, pues bien, durante la mañana de hoy miércoles ha llegado a la concentración de la selección belga, uno de sus jugadores importantes, Thomas Meunier, quien habló ante los medios con un brazalete multicolor encima de la mesa y dio a conocer su opinión al respecto del tema.

Además, Thomas Meunier afirmo que nunca recomendaría a un compañero salir del Armario.

"Eso es importante para mí, todos pueden tener su propia opinión. Es una lástima, pero en el fútbol una 'salida' no es tan evidente. No lo recomendaría si un compañero quisiera hacerlo, salir del armario. No es que lo haya experimentado todavía, porque nunca he conocido a un jugador gay en el mundo del fútbol. A veces ves un salir del armario después de una carrera, no durante una carrera como en el fútbol americano. La mentalidad en el fútbol aún no es la que debería ser ", expreso Thomas Meunier.