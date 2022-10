¡Tragedia en Indonesia! 127 muertos por batalla campal en un partido de fútbol

Cargando...

Indonesia

Una batalla campal tras un partido en Indonesia dejó este sábado al menos 127 muertos y 180 heridos, según informó la policía del país asiático.

De acuerdo a las autoridades, la mayor parte de las muertes ocurrieron tras la estampida de los aficionados y decenas de ellos se asfixiaron.

Los disturbios ocurrieron durante el encuentro entre el Arema FC y el Persebaya Surayaba, en el estadio Kanjuruhan, en Java Oriental.

Las imágenes viralizadas en redes sociales muestran el momento en que una multitud saltó al campo e inició un enfrentamiento con los agentes de la policía que respondieron utilizando gases lacrimógenos, sin embargo no lograron aplacar al público. Mientras tanto, futbolistas, árbitros y cuerpo técnicos escaparon rumbo a los vestuarios para evitar ser agredidos.

Cargando...

Según el reporte, del total de víctimas, 34 fallecieron en las instalaciones del estadio, mientras que el resto mientras recibía tratamiento en el hospital.

Con estas cifras aterradores, la tragedia se convierte en la tercera en el mundo en cantidad de víctimas fatales ligadas a eventos deportivos.

La mayor ocurrió en Perú en 1964 en un partido ante la selección argentina que dejó más de 300 muertos. Luego, el duelo entre Napoli y Bologna manchó al fútbol italiano en 1944 causando el deceso de 152 personas por una batalla entre la afición local y la policía.