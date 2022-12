Tras la eliminación del Mundial de Qatar, Roberto Martínez deja de ser técnico de Bélgica

Qatar

El español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, aseguró que el encuentro frente a Croacia, que terminó en un empate sin goles y la eliminación del Mundial de Qatar 2022, fue su despedida de los Diablos Rojos.

El técnico aseguró que es una persona a la que le gusta aprender de las lecciones y que estaba muy comprometido con el proyecto, en el que estuvo por seis años.

“Lo he disfrutado muchísimo. He dejado un gran legado y estoy muy satisfecho con el resultado. Cuando veo a los jugadores en el vestuario, veo a jugadores que están creciendo y aprovechando todas las lecciones con esta generación. Seis años en los que he crecido y he hecho todo lo que podía hacer con una selección. Estoy muy satisfecho con lo que ha hecho esta selección. Y los verdaderos aficionados aprecian lo que ha hecho esta selección”, agregó.