Tucho: “Paniagua y Melgar le están haciendo daño a Fabol”

Santa Cruz - Bolivia

Victor Hugo Antelo, ex jugador de fútol que en su momento fue un goleador del mundo, ha expresado recientemente duras críticas contra los representantes de Fabol, David Paniagua y Milton Melgar acusando a ambos de estar "haciendo daño al gremio de los futbolistas".

El ex delantero rememoró que cuando estuvo en Blooming en 1992, tuvo un juicio por motivos económicos, ya que la institución académica le debía dinero de una gestión anterior y tampoco el club tenía para pagarle su nuevo contrato. Indicó que la dirigencia los trataba como esclavos y simplemente debían bajar la cabeza, además, mencionó que los mismos dirigentes le amenazaban con dejarlo sin jugar, esto entre una serie de abusos.

Para Víctor Hugo, la cosa sigue igual, porque desde su punto de vista continúan los abusos de parte de los dirigentes hacia los jugadores, pese a que ahora estos cuentan con mecanismos para su defensa.

Antelo, ve una lucha constante entre la Federación Boliviana de Fútbol y Fabol. Considera que el ente que defiende a los futbolistas es importante y dice que este debe existir para proteger al jugador, pero que el problema radica en quienes, y como manejan esta organización, refiriéndose a los dirigentes de los clubes y también a David Paniagua y Milton Melgar de Fabol.

Tucho no nombra directamente a Paniagua ni a Melgar, puesto que tiene diferencias con ambos desde hace tiempo, y simplemente dice “esos tipos” o “esa gente”.

El ex futbolista lamenta que una institución tan importante se maneje sin control alguno, ya que no se sabe para donde va el dinero que reciben desde los clubes deudores, dinero que es de los jugadores. Añade que la Federación se está equivocando al darle dinero a Fabol, porque estos no lo administran correctamente. Ellos eligen a quien pagarle y a quien no.

El entrenador puso como ejemplo el caso Sport Boys, “la Federación dio 150.000 dólares para que pague una planilla, entre jugadores, cuerpo técnico y utileros, y los repartieron como les dio la gana. A nosotros, los del cuerpo técnico, que somos cuatro, no nos dieron un peso, pero les dieron a los jugadores.

A partir de esta situación, Antelo se pregunta sobre el destino del dinero que le correspondía.

Otra observación que hace el ex jugador, es el tiempo que tanto Paniagua como Melgar están al frente de la institución que aglutina a los futbolistas del país.

“Hace veinte años que están ahí. No hay cómo quejarse, si no es con los periodistas. No hay otra instancia para quejarnos de los abusos de ellos. Les aseguro que, si cambian a estos dos tipos, la cosa se puede arreglar” dice Antelo.

Víctor Hugo, deja en claro que el hecho de criticar a Fabol, no significa que le de la razón a la FBF. Dice que el dinero que le deben los clubes a los jugadores, se les tiene que pagar a ellos (los futbolistas). Agregó, que no puede ser que a los jugadores de San José se les deba de todo un año.

El ex futbolista puso también como ejemplo lo que sucedió con el capitán de Independiente Petrolero, Mijail Avilés, que fue despedido por la presidenta del cuadro capitalino Yeny Montaño por estar de acuerdo con no jugar el partido frente a Oriente Petrolero.

Tucho considera que problemas como el de ahora, de incumplimiento con los derechos de los futbolistas, no se presentarían si los equipos cumplieran con los requisitos que impone la Licencia de Clubes.

El actualmente entrenador también se refirió a una frase que es bastante sonada entre los actuales dirigentes, que un jugador en actividad sea quien dirija el gremio, dijo que eso es imposible por la presión que existe.

Para Antelo, si esto continúa así, el panorama no es alentador. Cree que los hoy enemigos terminarán siendo amigos y fundiéndose en un abrazo.