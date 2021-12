VIDEO: Entre lágrimas, Sergio Kun Agüero, anuncia su retiro del fútbol profesional

Cargando...

España

El Kun Agüero, luego de haber sido estudiado en profundidad por los médicos, debido al problema cardíaco que sufrió durante un partido con el FC Barcelona, confirma que se retira del fútbol profesional para cuidar su salud.

En la entrevista, el delantero argentino fue invadido durante algunos minutos, interminables para él por una mezcla de emociones que no le permitieron gesticular palabras, hasta respirar hondo y dar a conocer su decisión junto al presidente Joan Laporta:

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos, y los médicos han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”, manifestó.

Sofia Calzetti, su pareja no lo abandonó en ningún momento y se mantuvo firme para darle fortaleza al atacante. Por supuesto que el equipo Culé y los principales dirigentes de la institución manifestaron su apoyo al jugador en estos momentos que para un futbolista indudablemente es muy duro.

Asimismo y siendo fiel a su estilo, Agüero concluyó con una broma: “Me voy también con el gol que le hice al Madrid. ¿No está mal para decir que fue mi último gol, no?”.

Pese a su abrupto retiro, el Kun sostuvo que no le quedaron asignaturas pendientes a lo largo de su carrera:

“Siempre, cuando uno es jugador, quiere seguir ganando más cosas, pero me voy contento por los títulos que he ganado. Uno siempre puede dar más, pero hice todo lo mejor para mí y el club. Al final el jugador está en un equipo, no es individual. Todo lo que hice fue para ayudar al equipo y al club.

El evento también contó con una presencia especial: Josep Guardiola. El entrenador del Manchester City viajó a tierras catalanas en compañía de Txiki Begiristain, director de fútbol de los Ciudadanos, ambos a apoyar moralmente a Sergio y darle ánimo, porque está dejando el fútbol, pero ahora es tiempo de conocerse mejor a sí mismo, cuidarse y disfrutar de su familia y del fútbol que si bien se ha retirado, las puertas para volver y aportar al fútbol están abiertas.