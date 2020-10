VIDEO: James Rodríguez suma bailecito en canción oficial del Everton

Cargando...

El equipo azul del Everton tiene una canción oficial que es insignia del equipo desde hace 35 años y por supuesto James Rodríguez no podía pasar desapercibido y recientemente figura en las redes sociales del equipo con su bailecito, tal cual lo hace en el campo de juego. El zurdo bailó al son de la canción ‘Spirit of the blues’, igual que todos sus compañeros.

“Aquí está el video musical oficial de ‘Spirit of the Blues’, una canción del Everton lanzada en 1985 pero arrastrada a las listas oficiales de 2020 gracias al poder de los fanáticos del Everton”, escribió el club inglés en su canal de YouTube.

En el video se recopilaron varios de los goles que ha marcado el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti en la presente temporada y las imágenes estuvieron acompañadas por los bailes de varios futbolistas del plantel.

James fue el primero en aparecer en el video y lo hizo con buen ritmo. El ‘10’ jugó con sus brazos y realizó un par de movimientos acordes al estilo de la canción de su equipo. En el clip también apareció Yerry Mina, quien claramente confirmó que es de los mejores en todo lo que a baile se trata.

El Everton publicó el video horas antes de la goleada de este miércoles por 4 a 1 contra el West Ham, con la que el equipo británico consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Carabao Cup. James jugó todo el encuentro, protagonizó una asistencia y tuvo un rendimiento notable.