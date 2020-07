VIDEO: Manuel Neuer contando himno de extrema derecha

Cargando...

Alemania

Manuel Neuer, capitán del Bayern de Múnich, ha sido objeto de duras críticas luego de que apareciera, durante sus vacaciones en Croacia, en un video cantando una canción local que a menudo se relaciona con la extrema derecha

En las imágenes se puede ver a Neuer cantando con un grupo de hombres en una playa de la ciudad de Dubrovnik la canción 'Lijepa li si' ('Eres tan bella', en español), del controvertido cantante croata Marko Perkovic, conocido por su simpatía por el régimen pronazi de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial, informa AFP.

El cántico, considerado como el himno no oficial del fútbol en Croacia, menciona la región de Herceg-Bosnia, que los croatas bosnios respaldados por Zagreb autoproclamaron como un Estado durante la guerra de 1990 en Bosnia y que esperaban que finalmente acabara formando parte de Croacia.

De momento, Neuer no ha hecho ningún comentario respecto al video. No está claro si el jugador entendió las palabras de la canción. Por su parte, su gerente personal señaló que el futbolista no habla croata.