China está cómoda por ahora con apreciación del yuan mientras economía se recupera: fuentes

Por Kevin Yao

PEKÍN, 4 dic (Reuters) - Las autoridades chinas se sienten cómodas con una apreciación del yuan a máximos de dos años y medio en la medida que se acelera un repunte en la economía del país, y el banco central le da al mercado un mayor margen de maniobra para fijar el valor de la moneda, afirmaron fuentes.

Pero el Banco Popular de China podría tomar medidas si subidas en la moneda, especialmente si fueran bruscas, perjudicaran las exportaciones del país, dijeron a Reuters fuentes involucradas en las discusiones de política interna.

Ante expectativas generalizadas de nuevas ganancias del yuan y de una debilidad más prolongada del dólar, que el emisor acepte un alza del yuan contradice especulaciones recientes del mercado de que el banco central podría tomar medidas para estabilizar la apreciación de su moneda.

"La apreciación del yuan está respaldada por los fundamentos económicos de China", declaró Yu Yongding, un influyente economista del gobierno que anteriormente asesoró al Banco Popular de China.

"No necesitamos intervenir, ya que no hemos visto impactos de grandes entradas o salidas de capital", dijo Yu a Reuters. "El tipo de cambio es impulsado principalmente por la cuenta corriente".

El yuan, que cerró a 6,5302 por dólar el viernes, ha ganado alrededor de 6,6% frente a la moneda estadounidense este año, aunque eso se explica en gran parte por una disminución de casi el 6% en el valor del dólar frente a una canasta de monedas.

El yuan está en camino de registrar el mayor aumento anual desde su apreciación del 6,8% en 2017.

Algunos asesores políticos creen que el yuan podría fortalecerse a 6,4 por dólar el próximo año, un aumento adicional del 2% . Las autoridades podrían tomar medidas para frenar un rápido aumento si los exportadores chinos se vieran presionados o si llegara una inundación de "dinero caliente", afirmaron las fuentes.

El Banco Popular de China ha tomado recientemente algunas medidas técnicas que los analistas interpretan como una voluntad de permitir cierta debilidad del yuan, aunque sin el objetivo de deprimir activamente la moneda.

Los encargados de las políticas creen que la subida del yuan de este año está respaldada por la fuerte recuperación tra el daño económico del COVID-19, identificado por primera vez en China hace un año.

Pekín frenó la enfermedad con cierres agresivos y la recesión con medidas de estímulo. Se espera que la economía china crezca un 2,1% este año, la única economía importante en expandirse, aunque en su nivel más lento desde 1976. Luego aumentaróa un 8,4% en 2021, según un sondeo de Reuters.

Aún así, los expertos en política no esperan que el Banco Popular de China endurezca la política monetaria en el corto plazo, ya que la demanda interna sigue siendo débil, una nueva ola de infecciones por coronavirus podría empañar las perspectivas de recuperación global y es posible que las tensiones con Estados Unidos no disminuyan en el corto plazo.

También respaldan al yuan las sólidas exportaciones, la entrada de fondos y una brecha cada vez mayor entre las tasas de interés chinas y estadounidenses.

"No deberíamos preocuparnos demasiado por los aumentos del yuan", dijo una fuente. "El yuan todavía está dentro de un rango normal y no hay gran problema si sube un poco más", dijo esta fuente. "Podría haber algún impacto en las exportaciones en el futuro, pero el impacto no es grande ahora".

(Reporte de Kevin Yao; Editado en español por Janisse Huambachano)