EEUU podría calificar a Taiwán como manipulador de divisas, según el banco central taiwanés

TAIPEI, 11 mar (Reuters) - El gobernador del banco central de Taiwán, Yang Chin-long, dijo el jueves que Estados Unidos podría incluir a la isla en la lista de manipuladores de divisas, ya que reúne los tres criterios principales de Washington para adoptar este tipo de decisión.

Yang, en respuesta a las preguntas formuladas por los diputados del parlamento, añadió que si esto ocurre no sería demasiado grave, que Taiwán no sufriría ninguna desventaja inmediata y que no se espera que se le apliquen las medidas de la llamada "Sección 301", que podrían dar lugar a la imposición de aranceles.

Yang señaló que es importante explicar a Washington los motivos que explican la apreciación de la moneda taiwanesa, como la política cuantitativa de relajación monetaria de Estados Unidos y los efectos de la guerra comercial entre este país y China, que han favorecido las exportaciones de tecnología taiwanesa y han contribuido a aumentar su superávit comercial con Estados Unidos.

El año pasado, la subida del 5,6% del dólar taiwanés frente al dólar estadounidense fue una de las más pronunciadas de Asia, y ha continuado avanzando este año gracias al aumento de las exportaciones y a la recuperación de la economía, aunque Yang considera que hay motivos para mostrarse optimista.

"Últimamente, el dólar estadounidense se ha mantenido fuerte, y el tipo de cambio del dólar taiwanés ha estado cerca de alcanzar un equilibrio. Esto es un fenómeno positivo", dijo.

El banco central de Taiwán anunció el miércoles que el año pasado su gasto en intervención monetaria aumentó considerablemente, lo que podría situar a la isla, que depende del comercio, en el punto de mira de Washington para ser etiquetada como manipuladora de divisas.

Taiwán rebasa ya tres de los criterios que utiliza Washington para señalar a un país como manipulador de divisas, entre ellos el gasto realizado en intervención en el mercado de divisas en 2020.

El superávit comercial de Taiwán con Estados Unidos ascendió a 29.900 millones de dólares en 2020, según datos oficiales, casi 7.000 millones más que en 2019, mientras que el superávit por cuenta corriente del año pasado fue de alrededor del 11% del PIB. Ambos superan con creces los criterios de Washington para etiquetar a un país como manipulador de divisas.

La economía taiwanesa, orientada a la tecnología, se ha beneficiado de la demanda mundial de ordenadores portátiles, tabletas y otros equipos para acompañar el empuje que ha tenido el teletrabajo durante la pandemia.

Yang dijo que prevé una recuperación en "forma de V" para la economía este año, y que probablemente revisarán al alza su previsión de crecimiento en la reunión trimestral de la próxima semana.

(Información de Liang-sa Loh; escrito por Ben Blanchard; editado por Christian Schmollinger y Shri Navaratnam; traducido por Flora Gómez en la redacción de Gdansk)