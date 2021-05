El Ibex-35 abre por encima de los 9.000 puntos a la espera de los datos de EEUU

Cargando...

7 may (Reuters) - El índice bursátil español Ibex-35 abría el viernes al alza Y por encima de los 9.000 puntos, que no había alcanzado desde finales de febrero de 2020, impulsado por una recuperación del mercado laboral estadounidense que anuncia una nueva fase en la reactivación de la economía tras la pandemia.

Los mercados respondían con optimismo al descenso de solicitudes de subsidio de desempleo en EEUU, que cayó por debajo de 500.000 la semana pasada por primera vez desde que comenzó la pandemia de COVID-19, lo que supuso un anticipo del esperado informe estadounidense de creación de empleo que se publica el viernes.

"(...) abril podría arrojar una muy fuerte generación de empleo (+1 mln de nóminas no agrícolas vs +916.000 anterior), lo que moderaría la tasa de paro a 5,8%e vs 6% previo, aunque sin presiones en salarios y lejos aún de pleno empleo", dijo Renta 4 en una nota a clientes.

En este contexto, a las 07:26 GMT del viernes, el selectivo bursátil español Ibex-35 subía 40,90 puntos, un 0,46%, hasta 9.023,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,30%.

En el conjunto de la semana, el Ibex-35 mostraba un alza del 2,36%​​.

Entre los valores que mejor progresaban, el grupo de reservas de viajes Amadeus ganaba un 2,03% tras publicar unos resultados que muestran una leve mejoría.

En el sector bancario, Santander subía un 0,42%, BBVA se anotaba un 0,78%, Caixabank avanzaba un 0,23%, Sabadell ganaba un 2,53%, y Bankinter se revalorizaba un 1,41%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,20%, Inditex cedía un 0,06%, Iberdrola se revalorizaba un 0,04%, Cellnex ganaba un 0,79% y la petrolera Repsol subía un 0,19%.

Fuera del Ibex, Gestamp se disparaba un 13,14% después de mostrar una recuperación de su negocio en el primer trimestre.

(Información de Flora Gomez; Edición de Tomás Cobos)