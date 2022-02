INE: Sector de la construcción continúa en crecimiento

Cargando...

E l Instituto Nacional de Estadística (INE), Informó este lunes que al tercer trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) de la Construcción presentó una variación acumulada positiva de 29,08%, aspecto que muestra que este sector en Bolivia continúa creciendo.

“La población ocupada en la actividad de la construcción en el área urbana de Bolivia llegó a 377 mil personas en noviembre de 2021, cifra superior a las 367 mil registradas en el mes anterior”, refiere el reporte estadístico.

Asimismo, de enero a noviembre de 2021, la superficie autorizada para construcciones residenciales y no residenciales, en ciudades capitales y principales conurbaciones, presenta una variación acumulada de 35,7%.

La producción y venta de cemento, presentan crecimiento acumulado positivo a noviembre de 2021, con valores de 15,1% y 22,4% respectivamente.

La variación acumulada del Índice de Insumos Importados para la construcción de enero a noviembre de 2021, con relación a similar período de la gestión anterior, presentó un crecimiento de 22,9%, inferior al registrado en octubre que fue de 24,5%.

El valor de los materiales de construcción importados en noviembre de 2021 alcanzó a $us 40,9 millones, cifra menor con relación a octubre. En este sentido, las importaciones de productos elaborados y semielaborados alcanzaron a $us 15,3 y $us 25,5 millones, respectivamente.

Los productos de mayor demanda fueron: barras de construcción, fierro corrugado, angulares y perfiles de hierro o acero sin alear y porcelanatos, azulejos para revestimientos.