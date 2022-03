Ríos: “El efecto especulativo en los precios de los hidrocarburos está pasando”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El experto en hidrocarburos Álvaro Ríos, explicó que está pasando el efecto especulativo del incremento del precio del barril del petróleo por los efectos de la guerra. Actualmente el precio se registra entre $us 100 a $us 110 el barril, antes de la guerra estaba por debajo de los cien dólares.

Ríos señaló que el escenario que vive la Argentina con el alza del costo de los carburantes, no afectará a Bolivia porque no tiene una relación comercial de hidrocarburos con ese vecino país. Por lo tanto, la subida del petróleo no favorecen al país, "antes nos alegrábamos porque nuestros volúmenes de exportación de gas eran altos".