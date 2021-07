S&P 500 y Nasdaq caen presionados por acciones de crecimiento, las de valor suben tras dato empleo

Cargando...

Por Shreyashi Sanyal y Devik Jain

15 jul (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq caían el jueves debido a que un repunte en las acciones de crecimiento perdió fuerza, mientras que las cíclicas sensibles a la economía avanzaban ya que un descenso en las solicitudes semanales de desempleo fortaleció las opiniones sobre una recuperación en el mercado laboral.

* Las acciones de tecnología de mega capitalización, incluidas Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com, Alphabet Inc y Facebook Inc bajaban entre un 0,7% y un 1,7%.

* Una reciente rotación hacia el sector de crecimiento empujó al S&P 500 y al Nasdaq a registrar máximos históricos en la semana.

* El índice del sector tecnológico del S&P 500 perdía un 0,9% y se encaminaba a romper una racha ganadora de cuatro días. Siete de los 11 principales sectores del S&P cotizaban a la baja, incluidos consumo discrecional y servicios de comunicación.

* "Este cambio hacia el crecimiento en los últimos tiempos es interesante, pero no creo que vaya a durar mucho, hay un gran ajuste para que el valor sobresalga en el día", dijo Josh Wein, gerente de cartera de Hennessy Funds. "Existe este viaje hacia la calidad percibida y hacia la liquidez real".

* Los sectores orientados al valor, como el financiero, el industrial y materiales lideraban las alzas el jueves. El Departamento de Trabajo dijo que las solicitudes iniciales por beneficios estatales de desempleo cayeron en 26.000 a un nivel desestacionalizado de 360.000 para la semana al 10 de julio, un mínimo de 16 meses.

* Sin embargo, los inversores han estado temerosos sobre una postura restrictiva de la Reserva Federal antes de lo esperado, en medio de señales de un repunte económico constante.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que confiaba en que los recientes aumentos de precios estuvieran asociados con la reapertura del país después de la pandemia y que se desvanecerían.

* La temporada de ganancias del segundo trimestre comenzó con una nota sólida, con los cuatro bancos más grandes del país, Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co., reportando utilidades combinadas de 33.000 millones de dólares.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,05% a 34.951 unidades; el índice S&P 500 cedía un 0,28%, a 4.361,87 unidades, y el Nasdaq Composite restaba un 0,63%, a 14.552 unidades.

(Reporte de Devik Jain y Shreyashi Sanyal en Bengaluru. Editado en Español por Manuel Farías)