Banco FIE presentó las nuevas funcionalidades de su Banca Digital que apuesta por ofrecer una experiencia más intuitiva, moderna y personalizada, poniendo a las personas y sus necesidades en el centro de sus decisiones, buscando responder a sus preferencias y formas de realizar sus operaciones financieras.

Bajo el concepto “Inspirados en ti, una banca a tu manera”, se incorpora un entorno renovado que permite a la clientela del Banco organizar y personalizar determinadas opciones de acuerdo con sus preferencias, necesidades y las operaciones que realizan con mayor frecuencia. De esta manera, la aplicación se adapta mejor a los hábitos de cada persona, facilitando su acceso a los servicios que utiliza habitualmente.

Entre las principales innovaciones se destaca la incorporación de un asistente de voz, que permite realizar cobros y pagos mediante QR a través de instrucciones habladas, facilitando las operaciones y ofreciendo una alternativa práctica para interactuar con la aplicación. A ello se suman las funcionalidades de cobro y pago por proximidad QR, que permiten realizar operaciones acercando los dispositivos, haciendo que la experiencia sea aún más ágil y sencilla.

La renovación también contempla una nueva organización de los productos, menú y accesos directos, brindando mayores posibilidades de personalización y visibilidad de la información. Las principales funcionalidades y operaciones que la clientela ya conoce se mantienen, permitiéndoles continuar utilizando los servicios habituales en un entorno seguro y de fácil acceso.

“En Banco FIE escuchamos a nuestra clientela y buscamos comprender cómo utilizan nuestros servicios para ofrecerles soluciones que respondan cada vez mejor a sus necesidades. Esta evolución de nuestra Banca Móvil refleja precisamente esa visión: una experiencia más cercana, intuitiva y personalizable, que incorpora nuevas formas de interactuar con la tecnología y facilita las operaciones cotidianas”, destacó Karoline Terán, Gerenta Nacional de Marketing Estratégico de Banco FIE.

Con esta alternativa tecnológica, Banco FIE reafirma su compromiso con la innovación y la inclusión digital, impulsando soluciones que simplifican la experiencia de su clientela y acercan los servicios financieros a las dinámicas de su vida cotidiana y al desarrollo de sus negocios y emprendimientos.

La Banca Digital fue diseñada y desarrollada por equipos especializados de Banco FIE, integrando conocimiento, experiencia y capacidades propias para crear una solución tecnológica moderna e innovadora que incorpora altos estándares de seguridad que respaldan las operaciones y protegen la información de los usuarios.

“En Banco FIE creemos que innovar también significa desarrollar capacidades propias. Por eso, esta nueva experiencia de Banca Digital ha sido diseñada y desarrollada por nuestros equipos, combinando conocimiento tecnológico y cercanía con nuestros clientes y clientas, bajo estándares de seguridad que respaldan cada operación”, finalizó Roberto Delgadillo, Gerente Nacional de Tecnología de Banco FIE.