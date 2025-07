La sombra de la inseguridad: Una ola de atracos violentos a librecambistas sacude a Bolivia

Una serie de violentos atracos a librecambistas ha encendido las alarmas en Bolivia, evidenciando la creciente inseguridad que afecta a estos trabajadores. En lo que va del año, se han registrado al menos cinco ataques de alta violencia en Santa Cruz, Montero y Cochabamba, resultando en la muerte de varios de ellos. Estos crímenes, caracterizados por la brutalidad y la falta de escrúpulos de los delincuentes, han sembrado el terror en la comunidad y han puesto en evidencia la falta de medidas de seguridad efectivas para proteger a estos ciudadanos.

Tragedia en el Mutualista y otros crímenes en Santa Cruz

La conmoción más reciente ocurrió el pasado 23 de julio, con el asesinato de Sofía Quiroz, una librecambista del mercado Mutualista en Santa Cruz. Las imágenes de una cámara de seguridad revelaron la escalofriante frialdad del ataque: un delincuente le disparó a quemarropa, sin darle oportunidad de defenderse. A pesar de estar gravemente herida, la mujer intentó resistirse con un fierro, mientras un segundo asaltante saqueaba el dinero de su negocio. La brutalidad del crimen ha dejado a la comunidad atónita, preguntándose por qué la vida de una persona vale tan poco para estos criminales.

Este trágico suceso se suma a una lista alarmante de crímenes similares en el departamento cruceño. El 19 de noviembre de 2024, un librecambista del mercado Los Pozos perdió la vida después de recibir tres disparos al negarse a entregar su dinero. La policía logró imputar a cuatro personas por este hecho. Apenas unos meses después, el 21 de febrero de 2025, un librecambista y su madre fueron asaltados a plena luz del día en la calle Sucre. Los delincuentes no solo les robaron el dinero, sino también la motocicleta en la que se transportaban, dejando a las víctimas golpeadas y en estado de shock.

Otro caso que generó gran revuelo fue el del 28 de abril, en la zona de La Ramada. Un cambista fue despojado de 150 mil bolivianos después de recibir un disparo en la pierna. El atraco, captado por cámaras de seguridad, mostró la minuciosidad de la planificación, con los delincuentes encañonando a vecinos e incluso realizando 11 disparos al aire para asegurar su huida.

Violencia en Cochabamba y Montero

La ola de violencia no se ha limitado a Santa Cruz. En Cochabamba, el 3 de febrero de 2025, una librecambista falleció tras ser herida de bala en una de sus piernas durante un atraco en la zona sur de la ciudad. El delincuente se llevó aproximadamente $us 30 mil, y aunque la policía investiga el caso, aún no hay respuestas claras sobre las causas de la muerte de la víctima.

En Montero, la situación también ha sido crítica. El 1 de marzo de 2025, un librecambista fue asesinado de un disparo en la cabeza para robarle cerca de $us 60 mil. Afortunadamente, en este caso, la rápida acción de la policía permitió la captura del delincuente en menos de 24 horas. Se descubrió, además, que la propia madre del agresor lo ayudó a escapar, lo que añade un elemento de complicidad familiar al ya escalofriante crimen.

Reclamo por seguridad y acción policial

La recurrencia de estos asaltos, muchos de ellos ejecutados con una violencia extrema y a plena luz del día, subraya la vulnerabilidad de los librecambistas y la sensación de inseguridad generalizada. La ciudadanía reclama acciones urgentes a las autoridades para frenar esta ola de violencia. La Felcc ha sido cuestionada por la falta de avances significativos en muchos de los casos, y la población exige un plan de seguridad más robusto que garantice la protección de los trabajadores que, por la naturaleza de su oficio, se ven obligados a manejar grandes sumas de dinero en espacios públicos.

