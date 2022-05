10 años de infierno sometida a vejaciones, el agresor su propio padre

Argentina

Este lunes comenzó el juicio en contra de un hombre de 44 años por presuntamente abusar sexualmente de su hija durante 10 años en Monte Grande, Argentina.

De hecho, fue su hermano quien la ayudó a iniciar las acciones legales, pero la joven aseguró que este ahora ya no le cree y que apoya al imputado.

"Él vio el video, pero después empezó a hablar con Luciano por el celular y su cabeza se dio vuelta. A partir de ahí, me hacen la vida imposible. Me dijeron en la cara que yo era una mentirosa y una loca", aseguró la mujer de ahora 19 años a El Diario Sur.

10 años de infierno

Tras la denuncia, la víctima también reveló que ha vivido un calvario por las amenazas de muerte en su contra, señalando que "estuve durante años sin poder salir a la calle por miedo a que ellos me hagan algo. (...) Era eso (denunciar) o matarme, ya no aguantaba más la angustia".

También contó que "mi madre me echó de mi casa, yo no tenía donde ir pero mi abuela materna me adoptó y me refugió. Ahí conocí lo que es en verdad el amor de familia".