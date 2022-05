Una joven irlandesa falleció mientras dormía, a causa del síndrome de muerte súbita

Cargando...

Dublín, Irlanda

Una joven irlandesa de 31 años falleció mientras dormía, ante la sorpresa de todas las personas que la conocían debido a que era una chica muy activa.

Según reportó Irish Mirror, Catherine Keane estaba en forma, siempre acudía al gimnasio para ejercitarse y caminaba 10 mil pasos diarios. Vivía con amigos y trabajaba desde su casa, en modalidad remota, para una empresa de publicidad.

El 1 de junio de 2021, la joven nunca bajó a desayunar, por lo que sus compañeros de hogar estaban un poco preocupados. Sin embargo, para no molestarla le enviaron un mensaje de texto. Como Catherine no respondió, decidieron entrar a su pieza.

Ella estaba sobre su cama, y luego de intentar despertarla se percataron de que la chica había fallecido durante la noche. Nadie podía creer lo que había ocurrido.

A Catherine todos la recuerdan como divertida e ingeniosa.

Muerte súbita en adultos

Posteriormente, personal médico determinó que el deceso fue a causa del Síndrome de muerte súbita del adulto (SADS), una condición en la que una persona fallece de forma inesperada producto de un paro cardíaco, pero que cuya causa no se puede detectar.

La madre de la joven, Margherita Cummins, relató afligida que una de las amigas de su hija escuchó un ruido desde su habitación durante las primeras horas de la madrugada. Cree que fue el momento en que Catherine falleció.

Catherine Keane junto a su madre Margherita Cummins.

Tras la muerte de su hija, la mujer llama a madres y padres a que indaguen si hay antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. “Catherine y yo éramos muy unidas porque fuimos solo nosotras durante mucho tiempo antes de conocer a mi esposo Fergal y tener a Sean y Naoise", dijo la madre.

“Todos los días me despierto y pienso 'oh Dios, aquí vamos de nuevo'. Intento buscar algo positivo que me ayude salir adelante, pero hay muchos cosas que me recuerdan a ella por todas partes. Quizá me consuela un poco que partió mientras dormía. No sintió dolor y agradezco eso. Nunca pensé que perdería un hijo en mi vida”, lamentó Margherita.

La familia planea realizar una caminata de 5 kilómetros cerca de su casa, con el objetivo de recaudar dinero para la organización caritativa Cardiac Risk in the Young.