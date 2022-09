“Ahora me doy cuenta de que me violaron”: investigan a actores y productores por violaciones y torturas a 40 mujeres

Francia

Todos están vinculados a la plataforma de porno amateur French Bukkake, que es investigada desde hace dos años por trata de personas, violación en reunión o proxenetismo agravado.

El caso French Bukkake: 12 acusados y unas 40 víctimas

Desde el estallido de este caso excepcional por el alcance de la investigación, ya se acusó a 12 hombres -actores, directores, productores-, que en su mayoría se encuentran en prisión preventiva. Unas cuarenta víctimas se constituyeron como partes civiles.

Los investigadores buscan aclarar el grado de consentimiento de las jóvenes a los diferentes servicios sexuales presentados, ya que en algunas escenas estas se oponían verbalmente a las prácticas que se les imponían.

En una entrevista con el canal France2, dos mujeres contaron el horror de lo que vivieron en los rodajes, con penetraciones forzadas, humillaciones y violencia.

“En todas las escenas, me paso el tiempo empujándolos, diciendo que no. Estoy encima de él, y él me está sujetando, y a partir de ahí, tengo una doble penetración forzada, a pesar de que había dicho que no. . . Así que me duele, lloro, sangro, pero nadie se detiene”, contó una mujer identificada como Helene.