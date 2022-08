Alumnos regalan auto a maestro que realizaba cuatro horas de camino a la escuela

EE.UU.

Sucedió en Estados Unidos. Julio Castro es un maestro peruano que enseña matemáticas en la escuela secundaria YULA Boys y reside en el Valle de Santa Clarita, a cuatro. No tenía automóvil por lo que hacía hasta lo imposible por llegar a clases.

La enseñanza es una de las profesiones más nobles, pero no siempre recibe el valor que merece. A pesar de todo, hay profesores comprometidos con su trabajo y sobre todo con sus alumnos que llegan a inspirarlos, tal y como fue el caso Julio Castro, docente de matemáticas de origen peruano en la secundaria YULA Boys en California.

La increíble historia fue dada a conocer por Los Angeles Times, sin embargo todo fue en realidad una sorpresa. El maestro quien pensaba que ese día habría una celebración en la escuela sin tener la menor idead que en realidad la fiesta era para entregarle un auto como regalo de parte de sus alumnos y compañeros de trabajo.

Diariamente, el profesor se despertaba a las 4.30 am y salía rumbo al colegio, siempre con prisa, y regresaba a casa a las 9.30 pm, cuando sus tres hijos pequeños ya están dormidos.

Un día, un estudiante descubrió al profesor mientras buscaba nostálgicamente en Google autos baratos con un valor menor a 1.500 dólares.

Cuando sus alumnos se enteraron de la historia pensaron en alguna forma para ayudarlo, por lo que decidieron hacer una recolección de fondos.

"Yo siempre les decía ‘cuando la vida no va como ustedes quieren, ¿qué hacen? No llores por eso —dijo el profesor Castro, quien no sospechaba sobre el regalo—, no te quejes por eso. Solo sé agradecido por lo que ya tienes, y luego sigue adelante. Y un día algunas cosas buenas sucederán’”.