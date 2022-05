Brasil: un hombre murió tras ser encerrado en una patrulla con gas lacrimógeno

Cargando...

Un terrible caso de abuso policial se registró en Brasil. Un hombre perdió la vida tras ser encerrado en una patrulla con gas lacrimógeno. El hecho sucedió el miércoles en una carretera del estado de Sergipe al noreste del país.

El hombre fue identificado como Genivaldo de Jesus dos Santos de 38 años, padecía esquizofrenia y estaba bajo tratamiento médico.

La noticia se conoció luego de que circulara un video en redes sociales que evidencia como Santos es sometido por los efectivos.

En las imágenes se evidencia que el hombre grita cuando dos agentes lo fuerzan a ingresar al maletero del auto en medio de los gases lacrimógenos ante la mirada de varias personas que fueron testigos de la escena.

“Les pedí que abrieran (el maletero) para que hubiera ventilación, el aire estaba muy picante. Hasta me sentí mal, porque me acerqué mucho a él (Genivaldo). El policía me dijo: ‘Está mejor que nosotros, ahí dentro está ventilado”, aseguró la esposa.

La secretaría estatal de Seguridad de Sergipe informó que Santos se resistió a ser arrestado. La Policía Federal, entre tanto, describió lo ocurrido en la carretera como una maniobra de contención.