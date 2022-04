¿De qué se acusan en realidad? Johnny Depp vs. Amber Heard, guía para entender el juicio

Cargando...

Virginia, Estados Unidos

Johnny Depp y Amber Heard se están enfrentando en un juicio televisado que ha captado la atención de medio mundo. Es, para muchos, el juicio celebrity de la década y algunos han llegado a compararlo con el de O.J. Simpson. Sin embargo, hay mucha confusión alrededor del caso, básicamente porque lo que se está juzgando son las diversas acusaciones de difamación.

Esta es la cronología del caso:

El divorcio

Amber Heard y Johnny Depp comenzaron su relación en 2012 tras conocerse en "Diario de un seductor". Se casaron en 2015 y fue Heard quien solicitó el divorcio en mayo de 2016, solo 15 meses después. En la demanda de divorcio acusó al actor de haberla golpeado y se concedió una orden de alejamiento, reporta el medio Esquire.com.

En ese entonces, Heard declaró: "Soporté un abuso emocional, verbal y físico excesivo por parte de Johnny, incluyendo agresiones furiosas, hostiles, humillantes y amenazantes cada vez que cuestioné su autoridad o no estuve de acuerdo con él".

Depp lo desmintió. Poco después, Heard retiró la orden de alejamiento y selló un acuerdo millonario con Depp para comenzar un proceso amistoso. Fue entonces cuando llegó el comunicado conjunto:

"Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre con amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional".

En enero de 2017 llegó el divorcio.

El artículo 'Me Too' y el despido de Disney

Aunque todo parecía haberse quedado en otra ruptura algo loca de Hollywood solucionada con un comunicado, llegó el #MeToo.

Fue en diciembre de 2018 cuando Amber Heard escribió un artículo en The Washington Post en que se definía como "una figura pública que representa el abuso doméstico". Además, aseguró que, tras la denuncia, perdió un papel y un contrato con una marca de moda. Aunque no nombraba a Johnny Depp en el artículo, todo el mundo entendió que se refería a los abusos que describió en la demanda de orden de alejamiento de su divorcio, que luego retiró. En el mismo artículo, tras denunciar las presiones y pérdidas que sufrió por su denuncia, afirmaba que "tuvo la rara ventaja de ver en tiempo real cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso".

En diciembre de 2019, tras un año de incertidumbre en torno a la saga de "Piratas del Caribe", Disney habría decidido dejar de ser una de esas "instituciones" y despidió a Johnny Depp de la franquicia. Pero ni siquiera esto está claro: en las primeras jornadas del juicio, la defensa de Heard ha resaltado que Depp fue despedido de Disney por mal comportamiento reiterado, tal y como demostraría un documento que recoge varias quejas contra el actor y en el que no se incluye el artículo publicado por Heard en The Washington Post.

Demandas por difamación

Tras silenciar la primera acusación de abuso con un acuerdo, Depp respondió a la situación creada por el artículo del 18 de diciembre de 2019 con una demanda por difamación en marzo de 2020. Johnny Depp pidió 50 millones de dólares a su ex mujer catalogando las acusaciones de ella como "demostrablemente falsas". También la acusaba en la demanda de hacerlo para favorecer su carrera a través de una imagen de víctima. Incluso acaba diciendo que "ella era la perpetrada". Esta es la primera vez que Depp es el que acusa, algo veladamente, a Heard de abusos. El actor, además, señalaba directamente a Disney al argumentar en la solicitud millonaria de la demanda lo que había perdido al dejar de ser Jack Sparrow. En julio de ese mismo año la demanda fue admitida.

La actriz respondió con una contrademanda de 100 millones el 2 de septiembre, afirmando más o menos lo mismo que Depp pero al revés. Que era ella la que había perdido trabajos y dinero y que el actor estaba detrás de la campaña de desprestigio y presiones en redes sociales para que la despidan, entre otras cosas, de la saga "Aquaman". En la misma argumentó:

"Esta serie de acusaciones falsas y difamatorias contra la Sra. Heard es un intento de arruinar su vida y su carrera, simplemente porque fue víctima de abuso doméstico y violencia a manos del Señor Depp".

"The Sun" y "Animales fantásticos"

Aunque la expareja tendría que esperar casi dos años para que llegase el juicio en torno a ambas demandas, tuvieron una previa con terceros pocos días después. Ese mismo septiembre de 2020, ambos se tuvieron que ver las caras en un juicio en Londres que enfrentaba al actor contra el diario "The Sun", donde le calificaron como "golpeador de esposas". Depp perdió el caso contra el periódico. El juez señaló que la frase era "sustancialmente verdadera". Si bien esta afirmación se puede entender como un amparo a la libertad de expresión y a la credibilidad que también se le puede y debe dar a las acusaciones de Heard, el juicio no llegó a demostrar tal maltrato, solo que no era descabellado que un periódico lo afirmase basándose en las acusaciones contra él. Johnny Depp y sus abogados anunciaron que recurrirían la "desconcertante" resolución.

Sin embargo, este fallo hizo que Warner se sumase a Disney y también decidiese prescindir de Johnny Depp como Grindewald en la saga de "Animales fantásticos". Al fin y al cabo, si algo demostró este juicio es que las acusaciones de Heard no son tan fáciles de desmentir por la defensa de Depp.

El verdadero juicio

Más allá del enfrentamiento con "The Sun" y la orden de alejamiento que Heard retiró poco después de su demanda de divorcio, no ha sido hasta ahora cuando Johnny Depp y Amber Heard han comenzado a enfrentarse judicialmente. En Estados Unidos, concretamente en la corte de Virginia. La demanda del actor y la contrademanda de la actriz los enfrentan en un juicio por difamación con efectos en la imagen pública y los ingresos de ambos, que tocará el abuso doméstico y el maltrato como asunto adyacente.

No se trata de un juicio de violencia doméstica o en el que se pidan penas por ello, ni tampoco órdenes de alejamiento, sino un juicio para dirimir quién ha difamado a quién y calcular la cuantía económica que uno le debe al otro por ello. En ese sentido, y quizás para rebajar la tensión, Amber Heard anunciaba su desconexión de Instagram con un mensaje conciliador antes del juicio en el que recordaba que todo parte, simple y llanamente, de una frase en su artículo del Washington Post.

"Voy a desconectarme durante las próximas semanas. Como muchos saben, estaré en Virginia enfrentándome a mi ex marido Johnny Depp en juicio. Johnny me demanda por un editorial de opinión que escribí en The Washington Post, en donde rememoraba mi experiencia de violencia y abuso doméstico. Nunca lo nombré, escribí sobre el precio de las mujeres a pagar por hablar contra hombres en el poder. Continúo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya puede seguir hacia delante y también Johnny. Siempre he mantenido amor por Johnny y me provoca mucho dolor tener que revivir los detalles de nuestro pasada vida juntos frente al mundo. En este momento reconozco el apoyo continuo que afortunadamente he recibido estos años, y en las próximas semanas me voy a apoyar en ello más que nunca", escribió.

El 11 de abril de 2022 dio comienzo el juicio en el condado de Fairfax, Virginia. Se espera que dure aproximadamente 6 semanas y, aunque todavía se desconoce gran parte del contenido de ambos equipos, se prevé que asistan a declarar rostros conocidos por ambas partes.

Amber Heard acusa a Johnny Depp de agresión sexual

Aunque el juicio es por difamación, durante las declaraciones iniciales del proceso el abogado de Amber Heard ha realizado una acusación impactante que ha provocado una inmediata escalada en el proceso: Depp habría agredido sexualmente a la actriz mientras ella estaba inconsciente. El incidente habría tenido lugar durante los últimos meses de su relación después de que Heard se desmayara borracha.

Es la primera vez que esta acusación se hace pública, lo que ha llevado a los abogados de Depp, Ben Chew y Camille Vásquez, a negarla categóricamente. Según dicen, es fruto de "una persona profundamente perturbada" y acusan a Heard de inventarse el incidente para para reforzar su defensa en el juicio que es por difamación. Dirigiéndose al jurado, la defensa hecha por Vásquez fue la siguiente:

"La Sra. Heard nunca antes había hecho esa acusación contra el Sr. Depp. Si no fue parte de sus acusaciones de abuso en 2016, entonces, ¿qué ha cambiado? Cuando se ha dado cuenta de la gravedad de lo que alegaba [acerca de ser víctima de violencia de género], ha entrado en pánico yha alegado agresión sexual. En los cincuenta y ocho años del Sr. Depp, ni una sola mujer lo ha acusado de violencia, y nadie en Hollywood, ni en el mundo tenía motivos para creer que fuera un abusador hasta que la Sra. Heard lo acusara públicamente".

De acuerdo con los abogados, sería Heard la auténtica causante de la violencia en el matrimonio:

"El único informe médico de una lesión durante su relación fue por la que sufrió el Sr. Depp después de una discusión al poco de casarse, mientras la pareja estaba en Australia... Ella le lanzó una botella de vodka que golpeó su mano y explotó, cortando el extremo de uno de sus dedos".

Los primeros testimonios: la terapeuta de la expareja asegura que practicaban un "abuso mutuo"

El juicio por difamación entre Johnn y Amber continúa avanzando entre declaraciones de los distintos testigos. En las tres primeras jornadas han testificado Isaac Baruch, amigo cercano del actor; la asistente personal de Heard, Kate James;y la terapeuta de la expareja, Laurel Avis Anderson, que ha declarado que ambos estaban inmersos en un "abuso mutuo".

Isaac Baruch aseguró que era consciente de las discusiones entre los dos pero que no recordaba haber visto señales de violencia incluso un día después de una supuesta agresión el 21 de mayo de 2016. Ese día Heard le informó que había sido agredida y le mostró los golpes, pero Baruch no vio "cortes, ni moratones, ni hinchazón".

Por su parte, Kate James ha retratado a Amber Heard como una persona "inestable" que podía comportarse de forma "verbalmente abusiva" con su equipo y que, en una ocasión, llegó a escupirle en la cara tras una discusión.

En la declaración más reciente, la terapeuta Laurel Avis Anderson, que trabajó con la expareja en 2015, ha reconocido que ambos practicaban un "abuso mutuo". Al ser preguntada sobre si Depp fue violento con Heard, Anderson afirmó que "sí" y que llegó a ver "múltiples" moretones en la cara de la actriz. Por otro lado, también ha reconocido que Heard golpeaba a Depp durante sus peleas y que cuando se sentía faltada al respeto podía golpearle primero.

"Ambos fueron víctimas de abusos en sus casas. Creo que él se mantuvo bajo control durante décadas hasta que con Heard se descontroló y se involucraron en lo que vi como un abuso mutuo", aseguró Anderson. La pareja no se comunicaba y tenía "habilidades terribles".

Los próximos días se espera que declaren varios testigos más, incluidos los famosos Paul Bettany, Jason Momoa, James Franco y Elon Musk.

El duro mensaje de Depp

A través del testimonio de su amigo cercano, Isaac Baruch, se ha desvelado un mensaje entre él y el actor, bastante polémico:

"Espero que el cadáver podrido de Heard se esté descomponiendo en el maldito maletero de un Honda Civic".

El actor, en ese mismo contexto, se desahogaba con su amigo íntimo afirmando que Heard le había arruinado la vida. No obstante, esa fuerte expresión ha torcido el gesto de varios asistentes, sean usuarios o no de un Honda Civic.

Los vídeos de Amber Heard con James Franco y Elon Musk

Dos de los testimonios más esperados del juicio son los de Elon Musk, que tuvo una breve relación con Heard tras su separación, y James Franco. Ambos fueron captadas por las cámaras de seguridad del ascensor del apartamento de Heard y Depp antes de que estos se separaran. Es decir, ambos irán al juicio para explicar el contexto de esa "convivencia" sobre la que se pretende demostrar que Heard le era infiel a Depp durante su relación, y no solo con una persona. También, más allá del carácter de ambas relaciones, habría que ver en qué grado de salud o compromiso estaba el matrimonio entre ambos, si pese a estar vigente ya estaba roto, si se estaban dando un tiempo, si estaban viendo a otras personas de mutuo acuerdo.