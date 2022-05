Despechado pone a la venta el vestido de novia de su ex prometida en Facebook Marketplace

Cargando...

Un hombre totalmente despechado puso en venta el vestido de novia de su ex prometida en Facebook Marketplace, diciendo que es perfecto para "algo barato", agregando una etiqueta de precio de sólo cinco libras.

Su anuncio dice: "Vestido de novia: le quedaría bien a una dama más grande, con estilo bastante chavy".

"Tuve un escape afortunado, por lo que es completamente nuevo, lo cual es más de lo que se puede decir de la usuaria (...) Es una talla 12 creo; ella era propensa a mentir, así que posiblemente sea un 14/16", publico.

Para el colmo publicó el título del artículo como: "vestido de novia- talla gorda", de modo que cuando las personas buscan vestidos económicos en línea, se encuentran con su anuncio.

Los comentarios no se dejaron esperar: "Algo me dice que no venderá el vestido", "Posiblemente una de las cosas más divertidas que he visto en el mercado".