"Sin perder el estilo": Mujer es viral tras evitar un intento de robo

Los usuario de Tik Tok se mostraron sumamente preocupados al ver el videoclip, pues pudo acabar en una franca tragedia, pero la protagonista, cuya identidad desconocemos, actuó en el tiempo adecuado para evitar que los delincuentes se salieran con la suya.

El video muestra a una mujer esperando a que le abrieran la puerta de su casa, en ello, vemos que desde el fondo se acerca una moto en la cual van dos sujetos. Conforme se acercan a la mujer van deteniendo la marcha, uno de estos desciende, pero la mujer de inmediato se da cuenta de esto.

El avezado antisocial corre hacia la mujer para arrebatarle su cartera, pero, lo que ellos no saben es que está decidida a no dejarse robar, por lo que, sin pensarlo mucho, avienta el bolso hacia el techo, lugar inaccesible para los maleantes. El ladrón, sin saber qué hacer, duda entre revisar a esta persona o huir; opta por lo segundo, se sube a la moto y se dan a la fuga con las manos vacías.

El clip de sólo 15 segundos tiene más de 4 millones de reproducciones y el texto dentro de las imágenes, trata de tomarlo a la broma con: “Antes muerte que robada, sin perder el estilo”, mientras que, en la descripción, muy escuetamente coloca: “Solo en Latinoamérica”, se lee así en la cuenta del usuario @vanvan_090.

Los comentarios de los internautas expresaban su preocupación: “ojalá todos pensáramos tan rápido como ella”, “banda, no hagan eso, incluso, no es obvio, pero nadie es idiota por naturaleza. El man, si tuviera arma, le hubiera disparado por venganza”, “mejor que le roben, yo me resistí y me dieron un súper golpe en la nariz, me desmayé, pues también me robaron”, “mi hermanita hizo una vez eso con su celular”.